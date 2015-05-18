قافلة من الحشد الشعبي تصل قاعدة قرب الرمادي بالعراق

كشف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت للجزيرة مباشر عن وصول أفواج مقاتلة من الحشد الشعبي الى محافظة الأنبار ، وقال كرحوت أن نحو 3000 من عناصر الحشد الشعبي وصلوا اليوم الى قاعدة الحبانية غرب الرمادي وذلك للمساهمة مع القوات الأمنية في إستعادة السيطرة على مدينة الرمادي التي تمكن مقاتلو التنظيم من السيطرة على غالبية مناطقها خلال اليومين الماضيين .

وذكر متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين أن التحالف شن 19 ضربة جوية في محيط مدينة الرمادي العراقية خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية.

وقال المتحدث "زاد التحالف دعمه في الرمادي اليوم استجابة لطلبات قوات الأمن العراقية." واستهدفت الضربات مواقع قتالية للدولة الإسلامية وعربات مدرعة وأخرى مجهزة فنيا.

ونقلت رويترز عن علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني "إذا قامت الحكومة العراقية بالطلب من الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي كبلد شقيق أن تقوم بأي خطة للتصدي… فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تلبي مثل هذه الدعوة."