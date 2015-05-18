"فريدوم هاوس" تنتقد الإعدامات و تعتبر مصر غير حرة

الرئيس المعزول محمد مرسي يتفاعل مع حكم الاعدام

أصدرت مؤسسة فريدوم هاوس بيانا ردا على احكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 شخص آخرين قالت فيه " حكم الإعدام يوضح أن حكومة السيسي تعتبر كل ناقد أو معارض بمثابة تهديد خطير لها، وهو أمر متطرف ويبين ان تلك الديكتاتوريات تعاني من الهزيمة الذاتية وسوف تهزم نفسها بنفسها."

كما اضاف البيان الذي حمل توقيع مارك لاغون رئيس مؤسسة فريدوم هاوس "السيسي هو الذي أثار السخرية من أي ادعاء بأنه يبني الديمقراطية، فالحكم الصادر ضد مرسي هو اعتداء جسيم على أي حقوق سياسية ".



كما أشار البيان في ختامه إلى تصنيف مصر كدولة غير حرة في مؤشر الحرية في العالم عام 2015، وأيضاً غير حرة في حرية الصحافة عام 2015، وحرة جزئيا في الحرية على شبكة الإنترنت عام 2014.



جدير بالذكر أن منظمة بيت الحرية " فريدوم هاوس" هي منظمة مستقلة تراقب وتدعم التغيير الديمقراطي، وترصد الوضع القانوني للحرية في جميع أنحاء العالم، وتدعم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.