"عامر مسعد" يناشد العالم إنقاذه من 4 إعدامات بمصر

عامر مسعد خلال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية

"أخبروا العالم عني ، قولوا لهم إني مازلت هنا ، انشروا عني ، أخبروهم أني عذبت كما لم يعذب أحد ، اعترفت كي انجوا فقط من التعذيب ، أخبريهم أني لا استحق أن أقتل". هذا جزء من رسالة بعث بها عامر مسعد عبده (29عاما) والذى حكم عليه اليوم الاثنين بالإعدام.

وقضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأثنين بالإعدام على مسعد عامر ، والمؤبد على 37 أخرين بدعوى إثارة الشغب في محافظة المنصورة عقب مجزرة رابعة التي وقعت في 14 أغسطس 2013 ،وقتل نحو ألف من رافضى الانقلاب العسكرى بحسب مصادر رسمية، وضعف هذا الرقم على الأقل بحسب مصادر جماعة الإخوان المسلمين ومؤييديها.

عامر بعث برسالة من محبسه الأحد بعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب" عرب شركس" ، وقبل أن يعلم بتصديق حكم الإعدام عليه.

الشاب الريفي قال في رسالته المسربه من محبسه الإنفرادي "حقيقة أنا لا أقصد أن أفسد عليكم ليلتكم الرائقة تلك،

و لا أعلم إن كانت ليلتكم رائقة أم لا، ولكن بالنسبة لي أي شيء غير تلك الزنزانة الانفرادية التي أقبع بها فهو جميل ورائق "

وتابع " دعوني لا أطيل الحديث فقط أردت تحديدا أن أخبركم إني انتظر جلسة النطق بالحكم في ثلاث من أربع قضايا كانت أوراقي قد أحيلت للمفتي بها ،لا تخبروني أن ليس بيدكم شيء تفعلوه من أجلي ، فبيدكم الكثير ، أدعوا لي كثيرا ، اخبروا العالم عني ، وقولوا لهم إني مازلت هنا ، انشروا عني ، أخبروهم أني عذبت كما لم يعذب أحد ، اعترفت كي انجوا فقط من التعذيب ، أخبريهم أني لا استحق أن أقتل"

رسالة القصيرة الت ي بعث بها عامر من داخل محبسه لاقت تفاعلا كبير من النشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،مما دفع بعضهم لتدشين حملة " لا لإعدام وطن" من جديد بعدما كانت تهدف في بداية انطلاقها للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق المتهمين بقضية عرب شركس

بينما شهد هاشتاغ (#عامر_مسعد ) تفاعلا واسعا بين نشطاء الفيسبوك وطالب عدد منهم المنظمات الدولية بالضغط على النظام المصري بوقف عقوبة الإعدام

عامر أول مواطن مصري يُحكم عليه بأربعة إعدامات ،اُعتقل في الـ8 من ديسمبر 2013 وتعرض للتعذيب الشديد بحسب رواية محاميه ، وذلك لإجباره على الاعتراف بالتهم المُلفقة ضده واحتجز في زنزانة انفرادية على مدار أكثر من عام ونصف فيما يُعرف باسم "الربع" في سجن المنصورة العمومي".

ويواجه الشاب الريفى أربعة تهم تتنوع بين القتل، والشروع في قتل ، وإثارة الشغب ، والإشتراك فيما يعرف إعلاميا بمجموعات " الردع الإخوانية "

وشهدت مصر انتقادات واسعة منذ تنفيذ عقوبة الإعدام على ستة من متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"عرب شركس " صباح الأحد ، وردت الخارجية المصرية على تلك الإتهامات صباح الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي قائلا " نحن نطبق الشرعية الإسلامية "