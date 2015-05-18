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طهران: مستعدون لمواجهة تنظيم الدولة "بالرمادي"

18/5/2015

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية – على أكبر خامنئي

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية (الاثنين) إن بلاده مستعدة لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الذين سيطروا على مدينة الرمادي العراقية وأعرب عن ثقته من "تحرير" المدينة.

وقال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية  إنه "إذا طلبت الحكومة العراقية من الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي أن تقوم بأي خطة للتصدي… فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تلبي مثل هذه الدعوة"  – وذلك على حد قوله .

وأعرب ولايتي عن اعتقاده بأن "الرمادي" شأنها شأن "تكريت" سوف تحرر من قبضة تنظيم الدولة .

وفي حين استعادت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي  مدينة تكريت من تنظيم الدولة  الشهر الماضي لا تزال مدينة الموصل الشمالية تحت سيطرة التنظيم.

يأتي ذلك بينما وصل وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، إلى بغداد لعقد ما وصف بمشاورات بشأن تقدم تنظيم الدولة  في محافظة الأنبار (غربي العراق) وذلك بالتزامن مع إعلان طهران استعدادها للمساعدة.

وقالت مصادر رسمية إيرانية إن هدف زيارة دهقان -الذي سيجتمع مع نظيره العراقي خالد العبيدي – توسيع التعاون والتنسيق الأمني والدفاعي بين البلدين.

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