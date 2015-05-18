تقرير يؤكد مقتل 6 الآف يمني منذ بدء انقلاب الحوثيين

جانب من الاشتباكات باليمن (ارشيف )

قدّر تقرير دوري أصدره مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث عدد القتلى في اليمن منذ بدء انقلاب الحوثيين بنحو ستة آلاف. وأشار التقرير إلى مقتل سبعين شخصا خلال أيام الهدنة.

وفي ما يتعلق بالقدرات العسكرية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، قال التقرير إن ما تبقى من تلك القدرات لديهم تصل نسبته إلى عشرين في المائة.

ووصف التقرير عاصفة الحزم بأنها منعت تحوّل اليمن إلى خطر إقليمي ودولي بعد سقوط الدولة في يد مليشيا الحوثي.



جدير بالذكر ان مصادر طبية يمنية قالت اليوم إن مدنياً قــُتل وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مدينة تعز.



وأضافت المصادر أن القصف العشوائي استهدف حي الروضة وشارع جمال وأحياءً سكنية في المدينة. من جانب آخر، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أنها تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على جبهة المرور في تعز.



وقد صدت المقاومة الشعبية في تعز محاولة من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح للسيطرة على بعض التلال والجبال الخاضعة لنفوذ المقاومة.



ويواصل الحوثيون قصفهم للأحياء السكنية في المدينة بينما تنشر المقاومة مسلحيها في بعض الشوارع وتبسط نفوذها على العديد من الأحياء.