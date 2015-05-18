البث الحي
منوعات

تقرير يؤكد مقتل 6 الآف يمني منذ بدء انقلاب الحوثيين

18/5/2015
جانب من الاشتباكات باليمن (ارشيف )

 

قدّر تقرير دوري أصدره مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث عدد القتلى في اليمن منذ بدء انقلاب الحوثيين بنحو ستة آلاف. وأشار التقرير إلى مقتل سبعين شخصا خلال أيام الهدنة.

 

وفي ما يتعلق بالقدرات العسكرية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، قال التقرير إن ما تبقى من تلك القدرات لديهم تصل نسبته إلى عشرين في المائة.

 

ووصف التقرير عاصفة الحزم بأنها منعت تحوّل اليمن إلى خطر إقليمي ودولي بعد سقوط الدولة في يد مليشيا الحوثي.

جدير بالذكر ان مصادر طبية يمنية قالت اليوم إن مدنياً قــُتل وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مدينة تعز.

وأضافت المصادر أن القصف العشوائي استهدف حي الروضة وشارع جمال وأحياءً سكنية في المدينة. من جانب آخر، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أنها تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على جبهة المرور في تعز.

وقد صدت المقاومة الشعبية في تعز محاولة من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح للسيطرة على بعض التلال والجبال الخاضعة لنفوذ المقاومة.

ويواصل الحوثيون قصفهم للأحياء السكنية في المدينة بينما تنشر المقاومة مسلحيها في بعض الشوارع وتبسط نفوذها على العديد من الأحياء.

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)