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تركيا تحذر من "الاضطرابات" إذا ما أعدم مرسي

18/5/2015

الرئيس المصري المعزول – محمد مرسي

حذر متحدث باسم الرئاسة التركية (الاثنين) من أن تسود "الاضطرابات" منطقة الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين ، وأكد أن بلاده ستعمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  لاتخاذ "كل الخطوات اللازمة".

ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين – في مؤتمر صحفي في أنقرة – القرار بأنه "انتهاك للعدالة" داعيا المجتمع الدولي إلى التعبير بقوة عن رفض الحكم ، وأضاف أن الموضوع يستحق اهتماما عالميا وأشار أن  أحكام الإعدام وتنفيذها ستدفع الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطرابات.

كانت محكمة جنايات القاهرة أحالت السبت  الماضي أوراق مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في قضية هروب جماعي من سجون مصرية في 2011 ،وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو حزيران بعد أن يرد إليها رأي المفتي الذي يعد "استشاريا" .

من جانبه قال مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط  إن هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدى مصر باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في كافة تحركاته عن فكر جماعة الإخوان " – على حد قوله .

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