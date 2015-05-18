الولايات المتحدة: حكم إعدام مرسي "جائر" ويقوض الثقة

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية – جيف راتكي

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد من أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة التي صدرت في مصر ، ووصف جيف راتكي – المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي "بالجائر" وقال إنه يقوض الثقة في حكم القانون .

كان الاتحاد الأوروبي انتقد أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي والعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) ، واعتبر أنها اتخذت في نهاية محاكمة جماعية لم تتوافق مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان نشر الأحد في بروكسل، إنه يتعين "على السلطات القضائية في مصر أن تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية".

كانت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام الجماعية في مصر قد تواصلت ، حيث عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من قرار المحكمة المصرية إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، ورأت أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن قلقه البالغ إزاء القرار.