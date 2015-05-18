التحالف يستأنف غاراته الجوية على مواقع الحوثيين

غارات التحالف على مواقع حوثية بعدن – أرشيف

استأنف الطيران التابع لقوات التحالف غاراته الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية بالمحافظة أن الطيران شن عدة غارات جوية اليوم على مواقع المسلحين الحوثيين في محيط القصر الرئاسي بمدينة كريتر وقاعدة للقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وسط المحافظة، مؤكدة أنه سمع دوي انفجارات هائلة في تلك المواقع، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد منها بشكل كثيف.

وتشهد محافظة /عدن/ وعدة محافظات جنوبية باليمن مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي والمسنودة بلجان المقاومة الشعبية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة أخرى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون جراء قصف الحوثيين أحياء سكنية في تلك المحافظات.

وعلى الصعيد السياسي استنكر مجلس الوزراء السعودي إقدام المليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ، ونوه المجلس بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب بانعقاد مؤتمر الرياض بعنوان "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن الأمل أن يتوصل اليمنيون إلى اتفاق يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها.