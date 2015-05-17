مبعوث الأمم المتحدة لليمن يدعو لتمديد الهدنة

دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التحالف العربي إلى تمديد الهدنة الإنسانية خمسة أيام أخرى ، بعدما كان من المقرر لها أن تنتهي مساء اليوم الأحد.

وقال الدبلوماسي الموريتاني أمام مؤتمر "إنقاذ اليمن " الذى انطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس اليمنى عبد ربه هادي و400 من الشخصيات الحزبية والاجتماعية اليمنية ‘إن المؤتمر يهدف لإنهاء الصراع في اليمن ، وعلى الجميع العمل على دعم ذلك .

ومن جانبه قال عبدالعزيز الجباري رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض إن انعقاد المؤتمر يأتي للتأكيد على شرعية الرئيس اليمنى، واعتبر الجباري المؤتمر بمثابة محطة فاصلة فى تاريخ اليمن ، ولوضع مخرجات الحوار قيد التنفيذ ، مشددا على أن قرارات مؤتمر الرياض ستمثـل سقفاً لأي قرارات دولية تصدر بشأن الأزمة اليمنية.

وتابع أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية لابد أن تنطلـق مـن قرار مجلـس الأمـن رقـم 2216 مشددا على أن الحوثيين كانوا جزءاً مـن العملية السياسية باليمن لكنهم انقلبوا عليها، كافـة أطراف الحرب فـي اليمن إلى وقف القتال والانصياع للشرعية الدستورية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في كلمته" أحيي في اليمنيين اختيار الحوار ، سبيلاً لحـل أزماتهـم والحفاظ علـى استقرار بلادهـم"

وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ، وتابع "قوى الشر" عملت على تحويل الـيمـن إلـى قاعدة انطلاق لزعزعـة أمـن المنطقـة