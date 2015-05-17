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الجزيرة مباشر في جبهات القتال بمأرب

17/5/2015

مواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية والحوثيين
 

قال "علي سمران" القيادي الميداني بالمقاومة الشعبية اليمنية، إن الحوثيين متراجعون في كافة الجبهات، مؤكدا عدم تحقيقهم أي تقدم منذ نحو شهرين.

وأضاف "سمران" للجزيرة مباشر، من أمام جبهات القتال الأولى بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي، وقوات صالح بمأرب شرق اليمن، أن الحوثيين محاصرون في الوقت الحالي في مدينة "صرواح" وأنه لولا تحالفهم مع "علي عبدالله صالح" وقوات الجيش الموالية له والتي دربها لمدة 33 عاما، لما تمكن الحوثي من التمدد في المحافظات اليمنية.

من جانبه، قال "قاسم بن حزيم" أحد مقاتلي المقاومة الشعبية في مأرب، إن المقاومة رحبت بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة التحالف العربي، لكن الحوثيين اخترقوها منذ اليوم الأول، وهو ما أجبرهم على الرد عليه.

وأكد "بن حزيم" أن الحوثيين يستميتون للدخول إلى مأرب، لكن المقاومة تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع، الأمر الذي دفعهم فتح جبهة جديدة في "المخضرة".

في السياق نفسه، أكد "خالد الضيفلي" أحد مقاتلي المقاومة، إنهم ينسقون حاليا مع قوات من الجيش لحماية الطريق الدولي الرابط بين مأرب وصنعاء، مؤكدا قدرتهم على تأمينه على مدار اليوم برغم محاولات الحوثيين السيطرة عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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