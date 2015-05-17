"أول رئيس".. تفرد بها مرسي 8 مرات

"أول رئيس مصري، تًحال أوراقه، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه"، تلك السابقة التي أضيفت اليوم إلى قائمة أخرى، تضمنت 7 نقاط أخرى تفرد، بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما قررت المحكمة، إحالة أوراقه و122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون".

وفيما يلي، قائمة بالنقاط الثمانية التي تفرد بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بين الرؤساء المصريين، وفق رصد قامت به وكالة الأناضول:

1- أول رئيس مصري مدني منتخب: هذا الوصف ظل مصاحباً لمرسي طيلة عام واحد قضاه في رئاسة البلاد، حيث تولى شؤون الحكم عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 غير أنه، وبعد عزله يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، لاحقته اتهامات فريدة ينظرها القضاء المصري.

2- أول رئيس مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين: كان يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لحزب الحرية والعدالة) بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد الجماعة (أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة).

3- أول رئيس مصري أكاديمي، حاصل على الدكتوراة في مجال الهندسة: هذا الوصف لم يتغير، حتى بعدما قررت إدارة جامعة الزقازيق (دلتا النيل/ شمال)، فصله، من الجامعة، لانقطاعه عن العمل، الأسبوع الماضي.

4- أول رئيس مصري يتم الإطاحة به من قبل الجيش المصري بمشاركة قوى شعبية ودينية: عزل في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

5- أول رئيس محكوم عليه بالسجن: حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب" فى قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في 21 أبريل/نيسان الماضي.

6- أول رئيس مصري متهم بالتخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية (مؤجلة لـ2 يونيو/حزيران المقبل)، ويحاكم في قضية تخابر أخرى مع دولة خليجية، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة.

7- أول رئيس مصري متهم باقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون (بمحافظة البحيرة شمالي مصر) إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة.

8- "أول رئيس مصري، تًحال أوراقه، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه، في قضية "اقتحام السجون"، حيث أحيلت أوراقه اليوم، مع 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وكان اسمه ضمن المحالين في القضية الأولى.