مواقع التواصل تسخر من حكميّ التخابر والنطرون

تعليقات على محاكمة مرسي

استنكر نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس إلي المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.



وتعجب النشطاء من إصدار أحكام الإحالة للمفتي تمهيدا لإعدامهم بتهمة الهروب من سجن، وفي قضية لم يكن فيها نقطة دم واحدة، وقارنوا هذه الأحكام مع البراءت التي حصل عليها الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، رغم تورطهم في قتل المتظاهرين أثناء الثورة.



وسخر المتابعون من احتواء أسماء المحالين إلي المفتي علي عدد من الشهداء الفلسطينيين والأسري، مثل رائد العطار الذي استشهد في حرب غزة العام الماضي، وكل من "حسام الصانع" وتيسير أبو سنيمة" اللذين استشهدا أثناء حرب غزة أواخر عام 2008 وأوائل 2009، بالإضافة إلي الأسير "حسن السلامة" المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 18 عاما.

واعتبر بعضهم ساخرين أن القضاء الإسرائيلي الذي حكم علي "سلامة" بالمؤبد، كان أرحم من القضاء المصري الذي حكم عليه بالإعدام.



كما سخر البعض من مرافعة النيابة العامة، التي ادعت فيها أن "حزب الله" ينتمي إلي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن التنظيمين ينتميان إلي مذهبين مختلفين.



وأعاد النشطاء نشر تسريب قناة "مكملين" لشهادة الفريق "سامي عنان" رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق، التي برأ فيها الإخوان وحماس وحزب الله من تهمة اختراق الحدود وفتح السجون، مؤكدين أن دعم المقاومة في فلسطين شرف لا اتهام.



فقد قال الناشط " yoyo561983 " : "ناس ماتت قبل الثورة واخدين إعدام في اقتحام السجون أثناء الثورة، بس ابن الزبال مينفعش يدخل القضاء".

فيما قال آخر " Shetegy " ساخرا: "ده الفرق بين رئيس مدني ورئيس عسكري, المدني بيتحكم عليه بالإعدام عادي".

وأضاف " DrAmmaar: "الجيش المصري استطاع أسر قائد الاسطول الامريكي السادس وهو راكب غواصة نووية، لكن معرفوش يقبضوا علي عناصر حماس اللي تسللت بعربيات نص نقل".

وعبر Walidfreiha عن سخريته من الحكم علي الشهداء قائلا: "القضاء المصري صار متطورا لدرجة إنه بيصدر أحكام حتى تتنفذ بالآخرة… حتى لو ميت يد القضاء بتطالك".

أما Belal alaa فكتب: "ولقد استقر في وجدان القاضي إنه لو كان عايش كان شارك في اقتحام السجون".

