مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بالضالع و البيضاء

جنود من الجيش اليمني في نقطة تفتيش ( ارشيف )

لقى خمسة من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع بمحافظة الضالع مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في كمين نصبته المقاومة الشعبية لعربة عسكرية في مفرق الوعرة بالمحافظة . وكان شخص قتل وأصيب آخر في كمين مسلح نصبه حوثيون لسيارة أحد وجهاء القبائل في مدينة دمت بالمحافظة.



وقال مصدر محلي إن مدينة دمت شهدت سلسلة انفجارات عنيفة خلال الساعات الأخيرة، ووفقاً للمصدر ذاته فإن الانفجارات كانت ناجمة عن قيام مجهولين بإلقاء قنابل صوتية على عدة أحياء داخل المدينة.



من ناحية اخرى افاد مراسل الجزيرة أن قتلى وجرحى سقطوا في هجمات متتالية للمقاومة الشعبية على مسلحي الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن في وقت متأخر الليلة الماضية



وفي إب خرج مئات المتظاهرين لدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي. وطالب المتظاهرون القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً مع الشرعية الدستورية، واستعادةِ مؤسسات الدولة.

في هذه الأثناء ادان المتظاهرون خرق الحوثيين الهدنة الإنسانية وإرسالَهم تعزيزات عسكرية لقتل أبناء الشعب اليمني على حد تعبيرهم.



من ناحية اخرى تخرجت في كل من منطقتي ردفان والضالع بجنوب اليمن دفعتان جديدتان من المتطوعين، للقتال في صفوف المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح.



وقالت مصادر في المقاومة إن نحو الف شاب من المتطوعين تخرجوا، لرفد جبهات القتال التي تشهد مواجهاتٍ مسلحةً بين ابناء تلك المناطق ومليشيا الحوثي.

وتم على مدى اسبوعين تدريب المتطوعين على فنون القتال واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة. ومن المقرر أن يُوزَّع الخريجون على جبهات القتال.