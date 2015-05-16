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مقتل قيادي بـ "تنظيم الدولة" بسوريا في غارة أمريكية

16/5/2015

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون " أن قوات امريكية خاصة نفذت غارة داخل الأراضي السورية أمس السبت أسفرت عن مقتل القيادي البارز أبي سياف.

واضافت الوزارة في بيان لها أن الغارة التي استهدفت مواقع لتنظيم الدولة داخل الأراضي  السورية نتج عنها مقتل "أبو سياف " القيادي البارز بالتنظيم، وأن هذا القيادي هو المسئول عن عمليات بيع النفط والغاز وأنه ملقب ب"وزير البترول ".
 
وقال بيان موازي للبيت الابيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر بتنفيذ تلك الغارة التي اعتقلت فيها زوجة أبو سياف.
 
من جانبه قال مسئول أمريكي -رفض ذكر اسمه- أن القوات الخاصة التي شاركت في تلك  الغارة  قتلت 10 آخرين من مسلحي التنظيم .
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارة التي نفذتها الطائرات الأمريكية أمس على مدينة حلب بسوريا أدت الي مقتل 17 مدنيا على الأقل بينهم طفلان .
 
ولفت المرصد في بيان له الي أن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في إطار عمليات التحالف الدولي أدت الي قتل 66 مدنيا في سوريا حتى الان. ومن جانبه نفي الجيش الأمريكي سقوط ضحايا من المدنيين في الغارة. 
 
وتقوم قوات عربية وأمريكية بغارات شبه يومية علي مواقع تنظيم الدولة داخل الاراضي السورية والعراقية منذ مطلع سبتمبر الماضي وهو ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 2000 من عناصر التنظيم حتى الآن .  
 

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