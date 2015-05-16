قانونيون وساسة يدينون الحكم على مرسي وقيادات الإخوان

جانب من جلسة النطق بالحكم

أصدر تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا عبر صفحته الرسمية استنكر فيه المحاكمات وحيا صمود الرئيس المعزول ومن حكم عليهم اليوم بالإعدام. ودعا الشعب لتصعيد مقاومته ضد الانقلاب، وأكد أن التحالف ماض في طريقه حتى إسقاط الانقلاب ونصر القضية الفلسطينية.

كما أثار الحكم على الرئيس المعزول "د. محمد مرسى" وقيادات الإخوان بإحالة أوراق قضيتي وادى النطرون والتخابر مع حماس للمفتي ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية.

فقد كتب "د.محمد محسوب" القيادي في حزب الوسط على فيس بوك "إعدام رئيس مدني منتخب ورئيس برلمان شرعي لم تزيف نتيجته. الرسالة: ألا يختار الشعب حاكمه ولا يحتج على فرض برلمان مزور. يعني حكما بإعدام شعب ".

كما علق الداعية "د. طارق السويدان" على الحكم بالقول "سيدفع مصر نحو العنف والحرب الأهلية".

في حين علقت الناشطة الحقوقية "سلمى أشرف" على الحكم بالإعدام على "د. يوسف القرضاوي" بالإعدام في قضية اقتحام السجون بصفحتها بعبارة "ليه تقتحم السجون يا شيخ يوسف ليه"

وعلق أيضا "هيثم أبو خليل" على الحكم قائلا "العلامة الدكتور يوسف القرضاوي 91 سنة …. ويحكم عليه بالإعدام ، مسخرة القضاء الفاسد العبثي!" .

وأضاف " سندس عاصم … بنت مصرية أخذت إعدام بالمرة في الحفلة الراقصة اليوم لتوزيع الإعدامات علي الأحرار في مصر".

كما أدان "د. عمرو دراج" وزير التخطيط في حكومة "د. هشام قنديل" قرار المحكمةفي تصريحات صحفية، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا القرار، وقال هذا الحكم سياسي ويمثل جريمة قتل على وشك الارتكاب .

وكتب إسماعيل هنية تغريدة على تويتر: "حسام الصانع استشهد في 2008، والشهيد القائد رائد العطار استشهد في حرب 2014، القضاء المصري اليوم أصدر حكمه عليهم بالإعدام، قضاء نزيه جدًا!! "

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة, في القضية رقم 56458 لسنة 2013 و القضية رقم 56460 لسنه 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة, بإرسال اوراق المتهمين لمفتى الجمهورية والمعروفة إعلاميا " التخابر مع حماس ووادي النطرون "لإبداء الراي الشرعي فيما نسب إلى المتهمين".

ومن أبرز الأسماء التي جاء ذكرها في القضيتين: د. محمد مرسى ود. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ود. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومجموعة من أبرز قيادات الجماعة منهم خيرت الشاطر ود.محمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى ود محمود عزت ومتولى صلاح الدين ود.رضا فهمى ود.حسين القزاز وحددت المحكمة جلسة 2 من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم .