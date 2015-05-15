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مقتل 55 مدنيا في هجومين لبوكو حرام بنيجيريا

15/5/2015

عدد من أعضاء حركة بوكو حرام- أرشيف

قتل 55 مدنيا على الأقل في هجومين لجماعة بوكو حرام على قريتين شمال شرقي نيجيريا، وفق إفادة سكان وممثل ميليشيا محلية للدفاع الذاتي.

وأشارت مصادر إلى أن العديد من المتمردين المدججين بالسلاح حاولوا مهاجمة "مايدوغوري" كبرى المدن شمال شرقي نيجيريا مساء الأربعاء، لكن جنود ثكنة قريبة تمكنوا من صدهم بحسب الجيش وبعض السكان.

وقبل تلك الاشتباكات مع الجيش هاجم مسلحون تابعون للجماعة قريتين نائيتين، لكن معلومات عن هذين الهجومين تأخر وصولها خاصة بسبب حظر التجوال المفروض على المنطقة منذ صباح الخميس ،كما أحرق المسلحون نحو 50 منزلا ونهبوا احتياطات المواد الغذائية للمنطقة وسرقوا الماشية.

يعد ذلك الهجوم هو الأول على مايدوغوري منذ بدء الهجوم العسكري الإقليمي الذي شن في فبراير/ شباط بمساعدة دول مجاورة لنيجيريا.

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