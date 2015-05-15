محكمة تحيل أوراق مرسي والقرضاوي وآخرين للمفتي



جلسة النطق بالحكم جلسة النطق بالحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي والقرضاوي وقيادات إخوانية و فلسطينية للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم بقضيتي التخابر و وادي النطرون .

واوضحت المحكمة بانه ورد للمحكمة صورة كتاب من سجن ليمان طره متضمنا واقعة وفاة المسجون "فريد اسماعيل " بتاريخ 13-مايو بمستشفى المنيل الجامعى وتحرر عنه محضر احوال 51 السيدة زينب وأشَّرَت عليه المحكمة بالنظر والارفاق

كما ورد للمحكمة خطاب مصلحة السجون الموجه لرئيس نيابة امن الدولة العليا بذات المضمون واشرت عليه المحكمة ايضا

كما ورد للمحكمة اليوم من مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة تقريرا طبيا متضمنا توقيع الكشف الطبى على المتهم احمد العجيزى البالغ 62 عاما لشعوره بحالة اعياء وبالكشف الطبى الظاهرى تبين انه مدرك وواعى لما حولة وعلامات الحيوية جيدة وان لديه 80 نبضة فى الدقيقة وبمناقشته ادعى انه يعانى من قرحة بالمعدة ويتم علاجه بمستشفى السجن وحالته لا تستدعى تدخلا طبيا والجدير بالذكر انه محبوس على ذمة القضية 23 متهما والباقى هاربين

جدير بالذكر ان المحكمة قد نظرت كل قضية من القضيتين على حدة.. حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014, في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام, وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين, استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين, واستمعت إلى المتهمين, وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها, والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة, وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي لنطرون, 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة, وعناصر بحركة حماس وحزب الله.

وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية, في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية, باعتبار أنهم هاربون.. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية – إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي – محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي, وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

وفيما يتعلق بقضية التخابر, فتضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان, على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.