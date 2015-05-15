تظاهرات مصرية تندد بالانقلاب ووفاة فريد اسماعيل في محبسه

تظاهرات رافضة للانقلاب و منددة بمقتل د فريد اسماعيل

خرجت في القاهرة ومحافظات مصرية مختلفة، مسيرات منددة بالانقلاب العسكري وبوفاة النائب البرلماني السابق د. فريد إسماعيل نتيجة الإهمال الطبي .



ففي محافظة الجيزة خرجت مسيرات في قرى ناهيا وكرداسة والمنصورية احتجاجاً على التعذيب الممنهج داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر. وطالب المحتجون بإطلاق سراج المعتقلين السياسيين كافة.



وفي محافظة الشرقية خرجت مسيرات تطالب بمحاكمة عبد الفتاح السيسي. ورفع المحتجون شعارات رابعة وأعلام مصر، وطالبوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المئات من رافضي الانقلاب.



وفي حي المعادي بالقاهرة خرجت مظاهرات لرافضي الانقلاب للمطالبة بإسقاط حكم السيسي وبعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه. وأكد المتظاهرون استمرار حراكهم السلمي المناهض للانقلاب حتى تحقيق مطالبهم.



وفي بني سويف خرجت حملة أمنية تتشكل من 20 عربة ومدرعة شرطة لاقتحام ومحاصرة قرية بنى حدير شمال بنى سويف و مدينة ناصر وقريتي بنى حدير وبهبشين ببنى سويف تزامنا مع خروج مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري كما أفاد شهود عيان .



كما شهدت منطقة الهرم بالجيزة مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الشهيد الجديد من شارع العمدة بمنطقة ترسا، هتف المتظاهرون فيها بسقوط حكم "عسكر الظلم و العدوان" واصفة إياهم بـ "الانقلابين الغاصبين".



ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي، والشهيد الدكتور فريد إسماعيل، واختتمت المسيرة بشارع الثلاثيني بالطالبية بعدما طافت بشارع العروبة.