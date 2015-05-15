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تصاعد الأزمة بين الحكومة اليمنية و إيران حول المساعدات

15/5/2015
 
مساعدات انسانية لليمن  ـ ارشيف

تصاعدت الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الحكومة اليمنية وإيران، جراء إصرار طهران على إرسال ما تقول إنه مساعدات إنسانية يرفضها الجانب اليمني.
 
وقد استدعت الحكومة اليمنية القائم بالأعمال اليمني في طهران ولوحت بإجراءات إضافية في حال واصلت ايران ما وصفه وزير خارجية اليمن بالسلوك الاستفزازي .

ويُنظر إلى إيران باعتبارها الداعم الرئيسي لجماعة الحوثي ومصدر تسليحها، الأمر الذي تنفيه طهران . 

وميدانيا، اخترقت مليشيات الحوثي وصالح اتفاق الهدنة في كل من جبهات المزارع في منطقة جعولة ومنطقة البساتين وجبهة المطار طريق الجسر وجبهة العريش في عدن نحو ثلاث مرات منذ بدء الهدنة, وتم حرق بناية في حي البساتين عندما سقطت إحدى قذائف مليشيات الحوثي على المبنى.

وقتل أحد عشر مسلحا من ميليشيات الحوثي ، وأصيب أربعة آخرون، في مواجهات مع المقاومة الشعبية في منطقة حوض الأشرف بتعز، أسفرت أيضا عن سقوط قتيل من المقاومة وإصابة خمسة آخرين من عناصرها.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق إن الاشتباكات تجددت في حي المرور وحي الحصب وشارع الستين، بعد مهاجمة الحوثيين عدة مواقع للمقاومة الشعبية، ومحاولتهم السيطرة عليها.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات استمرت بضع ساعات تمكنت خلالها المقاومة الشعبية من تدمير مدرعة للحوثيين كما صدت هجوما منهم.

من جانبها قالت الأمم المتحدة إن استمرار القتال في اليمن في مناطق منها عدن وتعز،  يعرقل وصول المساعدات للمدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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