تحذيرات أممية من تعرض المدنيين للخطف في ليبيا

اشتباكات في ليبيا ـ أرشيف

حذرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا (الجمعة) من تعرض مدنيين ليبيين للاختطاف والتعذيب والقتل، مؤكدة أن هذه الأعمال جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت البعثة في بيان إن مجموعات مسلحة في أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين، بمن فيهم القصر، بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة – بحسب نص البيان.

وأضافت البعثة الأممية أن هؤلاء المختطفين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيرا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما يتم إعدامهم من دون محاكمة، أو تعذيبهم حتى الموت.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة من أن احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل يعتبر من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن ليبيا تشهد نزاعا مسلحا قتل خلاله مئات المدنيين، كما وقعت عمليات اغتيال واختطاف عديدة دفعت بعشرات الصحافيين والناشطين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لمغادرة البلاد خوفا من التعرض للقتل بسبب نشاطاتهم أو طبيعة عملهم.