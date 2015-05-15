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الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة وسط اشتباكات مع الاحتلال

15/5/2015
 طلاب مدارس  فلسطينية امام مسجد قبة الصخرة ( ارشيف )

يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السابعة والستين لنكبة عام ثمانية واربعين حيث اقيمت اسرائيل على انقاض المئات من القرى والمدن التي سيطرت عليها اسرائيل أو دمرتها. 

وقد انطلقت مسيرات في عدد من القرى المحاذية للجدار العازل بعد صلاة الجمعة في انحاء الضفة الغربية, بينها قرية نعلين غربي رام الله وكفر قدوم قرب قلقيلية وقرية المعصرة القريبة من مدينة بيت لحم ، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية في القدس احياء للذكرى. وهذه صور مباشرة للفعاليات  تأتينا من رام الله

من ناحية اخرى أصيب أكثر من عشرين فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس في الضفة الغربية،
بعد منتصف الليلة الماضية .

حيث اقتحم نحو ألف وخمسمئة مستوطن إسرائيلي قبر يوسف وأدوا صلوات فيه. وسبق ذلك انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء في المدينة، وهو ما أدى لوقوع مواجهات مع مواطنين فلسطينيين استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

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