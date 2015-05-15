التحالف يحذر الحوثيين من تكرار خرق الهدنة

قوات سعودية مرابطة على الحدود اليمنية

حذر التحالف العربي بقيادة السعودية المتمردين الحوثيين (الجمعة) من نفاد صبره إزاء "الخرق المتكرر" للهدنة الإنسانية في اليمن.

وجاء في بيان صدر عن قيادة التحالف أن الميليشيات الحوثية استمرت لليوم الثاني على التوالي في خرق تلك الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء الثلاثاء.

واتهم البيان الحوثيين بقصف القوات السعودية في مناطق حدودية، وبتحركات وتنفيذ عملياتعسكرية واستهداف منازل المواطنين بالدبابات والصواريخ في سبع محافظات من بينها عدن بجنوب اليمن.

وأكد التحالف أنه يحرص على إنجاح الهدنة الانسانية، لكنه حذر المليشيات الحوثية وأعوانها من أن ضبط النفس والالتزام بالهدنة لن يستمرا طويلا إذا ما استمرت تلك المليشيات في ممارساتها وخروقاتها للهدنة – وتابع البيان أن قيادة التحالف ستتخذ الإجراءات "المناسبة" لردع مثل هذه الاعمال.

كانت قيادة التحالف أحصت في اليوم الأول من الهدنة 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار على الحدود بين اليمن والسعودية – وتهدف الهدنة المطبقة منذ مساء الثلاثاء إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون من نقص في كل المواد.