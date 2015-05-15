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البيان الختامي لكامب ديفيد يؤكد على التصدي لإيران

15/5/2015
 قمة كامب ديفيد (أرشيف)

أكد البيان الختامي لقمة كامب ديفيد بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادةٍ ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين وطالب إيران باتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتبديد مخاوف الدول المجاورة.

وقال البيان الذي صدر عقب القمة إن الدول ستعمل معا للتصدي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

واضاف البيان ان المجتمعين اتفقوا على التعاون في سبيل مواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضي أي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي". 

من جهته دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في كلمة ختامية ألقاها في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة، دعا الى عدم تدخل الدول غير العربية في الشؤون العربية.

وقال الشيخ تميم إن اللقاءات مع الرئيس الأمريكي كانت مثمرة وشفافة.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب انتهاء قمة كامب ديفيد إنه تقرر توسيع الشراكة الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عدة مجالات.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أكد للشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي أن التركيز على تعزيز قدراتها الدفاعية والاستخبارية والعمل المنسق بشأنها من أجل التصدي للإرهاب سيعزز القدرة على التعامل مع التحديات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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