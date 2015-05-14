مؤتمر صحفي بكامب ديفيد حول لقاء أوباما بقادة الخليج

نائب مستشارة الأمن القومي – بن رودز

عقد بن رودز نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي مؤتمرا صحفيا في كامب ديفيد بولاية ميريلاند حول لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة دول الخليج .

وقال رودز في المؤتمر الصحفي إن القمة التي جمعت أوباما بقادة دول الخليج تناولت الأزمة السورية لكنه نفى التطرق لفرض منطقة حظر جوي هناك – كما تناولت القمة دور إيران في زعزعة أمن المنطقة إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم الدولة ، وأكد رودز في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تنسق مع حلفائها لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وليبيا كما أكد على أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أمن دول الخليج وإن ما عدا ذلك يأتي في إطار ما وصفه بالـ"ترتيبات".

وأشار رودز في المؤتمر الصحفي إلى أن المملكة العربية السعودية مؤمنة منذ البداية بأن الحل في اليمن ليس عسكريا إنما سيكون حلا سياسيا ، وأكد أن التدخل السعودي في اليمن جاء لتأمين الشرعية و تفاديا لانجرارها إلى الفوضى ، وحول دور القوات الأمريكية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق أشار رودز إلى أن القوات الجوية الأمريكية جزء من الحملة المنسقة ضد تنظيم الدولة .

وأشار رودز في حديثه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي لم تمنعها من زعزعة أمن دول المنطقة ، كما أشار إلى أنه يجب على إيران أن تركز على جبهتها الداخلية عقب التوصل لاتفاق نووي نهائي يشمل رفع العقوبات المفروضة عليها ، وقال إن الولايات المتحدة تحرص على التوصل إلى اتفاق أكثر صرامة فيما يتعلق بالنووي الإيراني وعدم تحويله إلى مصدر تهديد وإن الولايات المتحدة يمكنها إعادة فرض العقوبات على إيران مرة أخرى إذا خرقت صفقة الاتفاق بشأن برنامجها النووي .

ونوه بن رودز أن هناك سبلا واضحة يجب اتباعها من جانب أي دولة تسعى للحصول على طاقة نووية سلمية – مؤكدا أن واشنطن لا ترغب في أن تشهد سباقا للتسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط .