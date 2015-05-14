حماس تنفي أي وجود لـ"تنظيم الدولة" في غزة

المتحدث باسم حركة حماس – سامي أبو زهري

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه لا يوجد شيء اسمه تنظيم الدولة في قطاع غزة – لكنه أضاف أن هناك بعض المناصرين لهذه الأفكار مشيرا إلى أن هؤلاء لا يمثلون مشكلة لأن حماس لا تحارب الناس على أفكارهم ، مؤكدا عدم السماح بأي تجاوزات أمنية من أي جهة أو أشخاص.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إنها ألقت القبض على من وصفتهم بأنهم "يخلون بالقانون" بعد انفجار وقع هذا الشهر قرب مقر أمني تابع لحماس وانفجار آخر أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ووصف مسؤول أمني الانفجارين اللذين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنهما بأنهما مجرد قنابل صوتية قائلا إن الدولة الإسلامية موجودة فقط على "فضاء الانترنت" في غزة.

من جانب آخر أوضح المحلل السياسي هاني حبيب المقيم في غزة – أن بعض النشطاء السلفيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لجذب انتباه تنظيم الدولة والسعي لاعترافها بهم ، وأضاف إن هؤلاء الأشخاص تأثروا بوجود تنظيم الدولة في العراق وسوريا وبشكل أكبر في سيناء المصرية. ونفى حبيب تماما انضمام السلفيين في غزة إلى تنظيم الدولة الإسلامية رسميا.