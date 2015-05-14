الصميدعي: أجندة طائفية وراء أحداث عنف "الأعظمية"

اتهم رئيس ديوان الوقف السني العراقي محمود الصميدعي (الخميس)، عصابات ذات أجندة طائفية بالوقوف وراء أحداث العنف والتخريب في منطقة الأعظمية، معتبراً أنها تشكل عبثاً بوحدة البلاد.

وطالب الصميدعي الحكومة بالضرب بيد من حديد على هذه العصابات لأنها تضر بالمصالحة، وتهدف لتأجيج الفتنة الطائفية كما طالب أجهزة الأمن بتحمل مسؤولياتها وقطع الطريق على ما وصفها "عصابات التخريب".

وأكد رئيس ديوان الوقف السني أن أعمال التخريب بالأعظمية لن تنال من وحدة العراق، كما دعا لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية وتحقيق مصالحة حقيقة ، كما طالب بالتحقيق مع المعتقلين .

كانت منطقة الأعظمية ذات الغالبية السنية – شمال بغداد – شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يزيد على 20 آخرين إثر اندلاع أعمال عنف وشغب فجر الخميس، أثناء عبور زوار شيعة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.