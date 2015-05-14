"أميال من الابتسامات" تنطلق من غزة لدعم "ماريان"

انطلقت من ميناء غزة (الخميس) قوافل أميال من الابتسامات وهي سفن رمزية للترحيب ودعم سفينة "ماريان" التي انطلقت من السويد ضمن أسطول الحرية الثالث.

ويعكس انطلاق السفينة السويدية النرويجية حالة الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية والحصار وإصرار عالمي شعبي على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وحذر نشطاء سلام من خطوات استباقية قد تتخذها إسرائيل ضد هذه السفن من خلال التأثير والضغط على الدول التي ستنطلق منها، وقالوا إن هناك ضغوطات بدأت على شركات الملاحة والتأمين حتى لا يسمحوا لهذه السفن من الوصول إلى قطاع غزة.

وطالب النشطاء المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الحفاظ على سلامة المتضامنين على متن السفن الذين جاءوا برسالة إنسانية وأخلاقية لإنهاء حصار قطاع غزة.