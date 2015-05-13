وفاة فريد إسماعيل القيادي بالإخوان نتيجة إهمال طبي بالسجن

وقاة الدكتور فريد إسماعيل – القيادي بحزب الحرية والعدالة

توفي (الأربعاء) الدكتور فريد إسماعيل، البرلماني السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بداخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، بعد دخوله في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط رفض من مصلحة سجون طره نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.

ولد الدكتور ممدوح إسماعيل في السادس والعشرين من شهر يونيو 1957 بمدينة فاقوس – بمحافظة الشرقية وهو متزوج وله 6 أبناء من البنين والبنات ، حصل الدكتور فريد إسماعيل على بكالوريوس العلوم الصيدلية عام 1980 م وعمل أستاذا بكلية الصيدلة – جامعة الزقازيق ، وكان الدكتور فريد إسماعيل بدأ نشاطه السياسي مبكرا عندما كان طالبا جامعيا حيث انتخب عضوا باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق – وعقب تخرجه انتخب عضوا بنقابة صيادلة الشرقية لـ 3 دورات .. قبل انتخابه عضوا بمجلس الشعب لدورتين .