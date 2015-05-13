البث الحي
منوعات

وفاة فريد إسماعيل القيادي بالإخوان نتيجة إهمال طبي بالسجن

13/5/2015

وقاة الدكتور فريد إسماعيل – القيادي بحزب الحرية والعدالة

توفي  (الأربعاء) الدكتور فريد إسماعيل، البرلماني السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بداخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، بعد دخوله في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط رفض من مصلحة سجون طره نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.

ولد الدكتور ممدوح إسماعيل  في السادس والعشرين من شهر يونيو 1957 بمدينة فاقوس – بمحافظة الشرقية  وهو متزوج وله 6 أبناء من البنين والبنات ، حصل الدكتور فريد إسماعيل على بكالوريوس العلوم الصيدلية عام 1980 م وعمل أستاذا بكلية الصيدلة – جامعة الزقازيق ، وكان الدكتور فريد إسماعيل بدأ نشاطه السياسي مبكرا عندما كان طالبا جامعيا حيث انتخب عضوا باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق وعقب تخرجه انتخب عضوا بنقابة صيادلة الشرقية لـ 3 دورات .. قبل انتخابه عضوا بمجلس الشعب لدورتين  .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)