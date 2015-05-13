موغيريني: المصادقة على وثيقة تنظيم سياسة اللجوء

صادقت المفوضية الأوروبية (الأربعاء) على وثيقة استراتيجية تشمل مقترحات تتعلق بإعادة تنظيم سياسة اللجوء المتبعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب حوادث غرق قوارب اللاجئين الأخيرة في البحر المتوسط والتي أسفرت عن وفاة المئات من الضحايا .

وقالت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه تم تعزيز مستوى التعامل مع كافة الأطراف الليبية خلال الأيام الماضية من أجل مكافحة عمليات الاتجار وتهريب البشر، وأشارت إلى الشراكة مع الليبيين والتعاون الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردنيو ليون حول هذا الملف.

وحول التعاون مع دول المصدر قالت المفوضة السامية الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية ، إنه يتم الإعداد لعقد مؤتمر في مالطا بين الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والدول المعنية من أجل بناء شبكة نتحمل فيها المسئوليات ليس فقط في أوروبا بل في العالم بأكمله وذلك لأن المصلحة مصلحه عامة وليست أوربية فقط .

واضافت موغيريني إلى أن العنصر الثالث في الأنشطة الخارجية للاستجابة المباشرة (للمآسي) التي تحدث هي نشر عمليات بحرية تكون مهمتها عرقله عمليات التهريب .

وقالت موغيريني إنها تتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي القرار الأولي لإطلاق العملية البحرية في المتوسط يوم الأثنين المقبل خلال الاجتماع المشترك بين وزراء الدفاع ووزراء الخارجية .