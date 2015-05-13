كيري: ترتيب أمني (خليجي-أمريكي) لمكافحة الأرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن هناك ترتيبا أمنيا واضحا وحاسما بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وأشار كيري في كلمة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، الذي انطلق اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، أن وزراء خارجية الحلف سيبحثون إمكانيات فعل المزيد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع، "بحثنا مسئولية حلف شمال الاطلسي تجاه الأزمة في المنطقة وسير المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي ، وعن اجتماع " كامب ديفيد " المقرر عقده مساء اليوم مع عدد من دول الخليج ، قال "لدينا اجتماع مهم مع دول مجلس التعاون الخليجي لبحث سبل محاربة الإرهاب.

في سياق متصل قال الأمين العام لحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ، إن اجتماع وزراء الحلف في تركيا يبحث إمكانات فعل المزيد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن تعقد اليوم في الولايات المتحدة قمة خليجية أمريكية لمناقشة الاتفاق(الإيراني – الأمريكي)، وكذلك سبل مواجهة تنظيم الدولة وحل الأزمة السورية واليمنية .