قصف حوثي على "نجران وجازان" رغم الهدنة

أعلنت المملكة العربية السعودية ( الأربعاء) أن منطقتين في جنوب المملكة تعرضتا لقصف بقذائف من شمال اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين رغم دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع أنه "في تمام الساعة العاشرة صباحا – بتوقيت المملكة – سقطت مقذوفات في منطقتي نجران وجازان" دون ان توقع إصابات وأضاف أنه تم أيضا رصد رماية قناصة من قبل عناصر ميليشيا الحوثي.

وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية أن "موقف القوات المسلحة السعودية كان ضبط النفس التزاما بالهدنة الإنسانية التي قررتها قوات التحالف (عملية إعادة الأمل) ودخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ويعد الاعتداء الحوثي هو أول حادث مسلح تعلن عنه الرياض منذ بدء العمل بالهدنة في الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ 26 مارس / آذار لمنعهم من مواصلة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية.