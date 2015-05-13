البث الحي
منوعات

خبراء يحذرون من العلاج ب"الحجامة" دون استشارة طبيب

13/5/2015

حذر متخصصون من اللجوء إلى  العلاج بـ"الحجامة" دون استشارة طبيب ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة هيموجلوبين في الدم.

وقال محمد رسلان أخصائي العلاج بالحجامة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالدوحة، إن الحجامة أحد أنماط العلاج الشعبي ، وتلقى قبولا واسعا في صفوف مرضى الصداع وآلام الظهر، والخمول وغيرها من الأمراض البسيطة والمتوسطة، إلا أن الأشخاص التي تعانى من فقر دم لا يصلح معها الحجامة.

وحذر رسلان من اللجوء إلى المراكز غير الصحية، أو غير المرخصة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأبحاث التي تدرس علاقة الحجامة، والإصابة بمرض الكبدى الوبائي والتي قد يصاب به المريض نتيجة عدم كفاءة المركز المعالج .

ومن جهته يقول  الشيخ عقل فاروق مدير أحد المراكز المتخصصة في علاج الحجامة ، إن هناك ما يقرب من 50 ألف حالة علاج بالحجامة من صداع الرأس، وما يقرب من 30 ألف حالة سنويا تعالج من الخمول عن طريق الحجامة في دول الخليج. وأشار فاروق إلى أن الحجامة لا تعالج بعض الأمراض ومنها السرطان وتأكل العظام والغضروف.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)