خبراء يحذرون من العلاج ب"الحجامة" دون استشارة طبيب

حذر متخصصون من اللجوء إلى العلاج بـ"الحجامة" دون استشارة طبيب ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة هيموجلوبين في الدم.

وقال محمد رسلان أخصائي العلاج بالحجامة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالدوحة، إن الحجامة أحد أنماط العلاج الشعبي ، وتلقى قبولا واسعا في صفوف مرضى الصداع وآلام الظهر، والخمول وغيرها من الأمراض البسيطة والمتوسطة، إلا أن الأشخاص التي تعانى من فقر دم لا يصلح معها الحجامة.

وحذر رسلان من اللجوء إلى المراكز غير الصحية، أو غير المرخصة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأبحاث التي تدرس علاقة الحجامة، والإصابة بمرض الكبدى الوبائي والتي قد يصاب به المريض نتيجة عدم كفاءة المركز المعالج .

ومن جهته يقول الشيخ عقل فاروق مدير أحد المراكز المتخصصة في علاج الحجامة ، إن هناك ما يقرب من 50 ألف حالة علاج بالحجامة من صداع الرأس، وما يقرب من 30 ألف حالة سنويا تعالج من الخمول عن طريق الحجامة في دول الخليج. وأشار فاروق إلى أن الحجامة لا تعالج بعض الأمراض ومنها السرطان وتأكل العظام والغضروف.