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حكومة "نتنياهو" تؤكد رغبتها في السلام مع العرب

13/5/2015

رئيس الوزراء الإسرائيلي – بنيامين نتنياهو

أكد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو (الأربعاء) على رغبته في التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى بينما يتحضر لتقديم حكومته الجديدة.

وجاء في المبادىء التوجيهية للائتلاف المقدمة إلى البرلمان أنه "ستعمل الحكومة على دفع العملية الدبلوماسية والسعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وكافة الجيران مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والقومية".

وتضم حكومة نتانياهو الجديدة وزراء يؤكدون عزمهم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وهي قضية ادت الى تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين.

كان نتانياهو تسبب خلال حملته الانتخابية في مارس / آذار الماضي بأزمة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهده وقتها بمواصلة الاستيطان . لكنه حاول بعد إعادة انتخابه تصحيح هذه التصريحات.

يذكر أن التوجيهات الخاصة بالحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تختلف عن توجيهات الحكومتين السابقتين لنتانياهو في عام 2009 وعام 2013.

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