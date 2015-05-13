الاحتلال يمنع مسيرة فلسطينية من دخول القدس

منعت قوات الاحتلال ظهر الأربعاء مسيرة فلسطينية راجلة من دخول القدس المحتلة، وذلك في ذكرى إحياء النكبة الفلسطينية.

في سياق متصل قال محمد الليان منسق عام اللجنه الوطنيه العليا لإحياء ذكرى النكبه إن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لنكبات، إلا أن الفلسطنيين لا يزالون منغرسين فى أراضيهم، ولن تهزهم قوى الاحتلال.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته اليوم، اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة، في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع في الذكرى 67 لنكبة فلسطين بعنوان " الوحدة الوطنية صمام أمان للشعب والقضية .. موحدون عائدون".

وأضاف، أن الشعب الفلسطينى يعلن أنه لن يتنازل، أو يتساوم على حبة رمل من أرض فلسطين، ولن يتنازل عن حقه، متمسكا بقرار 194 وهو عودة عكا وحيفا ويافا.

وأوضح الليان أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانيه لن يثنينا عن المطالبه بحقنا، ولن نرضى بوطن بديل عن أرضنا فلسطين، وسنحقق العوده، إلى عكا وحيفا ويافا، لأن الشعب الفلسطينى يجدد العهد والقسم ومصر على الانتصار على الصهاينة".

كما دعا منسق اللجنه الوطنية إلى خروج مسيرات الخميس والجمعة، وبعد غد للتنديد بما يرتكبه قوات الاحتلال من مجازر على أرض الوطن.