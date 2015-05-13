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أوغلو: تركيا تدعم مواجهة الإرهاب

13/5/2015

قال رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، إن دولته جاهزة لتقديم  الدعم إلى أفغانستان، وذلك بمساعدة حلف شمال الأطلسي.

وأوضح خلال كلمته أمام وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء، أن هناك ملايين السوريين الذين خرجوا من بلادهم، ولجئوا إلى تركيا، ونحن ندعم حل الأزمة السورية وأن حكومته تحاول توفير الدعم لذلك، وتقديم الأمن، مضيفا أن لتركيا حدودا طويلة مع سوريا مما يشكل تهديدا لتركيا من قبل تنظيم الدولة.

وأعرب داود أوغلو، عن دعم بلادهم لمكافحة الأرهاب قائلا " تركيا مهددة من تنظيم الدولة الإرهابى، والإرهاب ليس له دين ولا مذهب لذا يجب أن نتفق على التعاون في مواجهة تلك التنظميات".

وشدد رئيس الحكومة التركى على أن باستطاعة حلف الناتو الوقوف في وجه الأرهاب، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة أي مؤتمر تنسيقى بهذا الشأن. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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