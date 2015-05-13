أوباما يبحث وولي العهد السعودي "ملف اليمن"

قال الرئيس الامريكي باراك أوباما (الأربعاء) إنه سيبحث مع ولي العهد وولي ولي العهد السعوديين الخطوات التالية لوقف اطلاق النار في اليمن.

وأشاد الرئيس الأمريكي في بداية اجتماعه بالبيت الأبيض مع ولي العهد السعودي وولي عهده – بالرياض باعتبارها حليفا حيويا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة .

وأشاد أوباما في بداية اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي بالرجلين وبعمله معهما قبيل قمة موسعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال ولي العهد السعودي إنه يسعى لتعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة .