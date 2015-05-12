61 مخيم لجوء يشهد على المأساة الفلسطينية

مواقع مخيمات الاجئين الفلسطنيين منذ 48 حتى الأن (الأناضول )

في عام 1948 هجرت ما يسميها الفلسطينيون "عصابات صهيونية مسلحة" 957 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم في فلسطين التاريخية، وأعلنت قيام دولة إسرائيل عليها في 14 مايو/ أيار من ذلك العام، بحسب تقدير للأمم المتحدة.



وحتى نهاية العام الماضي، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 5.9 مليون نسمة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، مسجل منهم رسميا لدى وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قرابة 5.3 مليون لاجئ.



وهؤلاء اللاجئين هم 1.528 مليون يعيشون في 61 مخيما بغزة والضفة ولبنان والأردن وسوريا، بينما الباقي، وهم 3.8 مليون لاجئ منتشرين في أرجاء العالم، لا يعيشون في مخيمات.



وبحسب المنظمة الدولية فإن قرابة 1.3 مليون لاجئي يتواجدون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا.



وتعتمد الأرقام الصادرة عن الأونروا على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئون غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.



وفيما يلي رصد لمخيمات اللاجئين ومساحتها وعدد اللاجئين فيها، بحسب مراسلي الأناضول ووكالة أونروا.



** أولا: قطاع غزة (8 مخيمات)



– مخيم جباليا:



يقع شمالي قطاع غزة، ويقطن فيه حوالي 108 آلاف لاجئ فلسطيني، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، واشتهر أنه مفجر الشرارة الأولى للانتفاضة الفلسطينية 1987.



– مخيم الشاطئ:



يعد من أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يعيش فيه أكثر من 82 ألف لاجئ، على مساحة هي أقل من كيلو متر مربع، على شاطئ البحر المتوسط غربي غزة.



– مخيم رفح:



يقع جنوبي القطاع بالقرب من الحدود المصرية، ويعيش فيه نحو 99 ألف لاجئ.



– مخيم البريج:



يقع وسط غزة ويقبع فيه أكثر من 31 ألف نسمة.



– مخيم دير البلح:



هو أصغر المخيمات بغزة، ويقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، شمال غربي القطاع، ويضم أكثر من 20500 لاجئ.



– مخيم خان يونس:



يقع جنوبي غزة، ويقطن فيه ما يزيد عن 68 ألف لاجئ.



– مخيم المغازي:



يعيش فيه نحو 24 ألف لاجئ على مساحة لا تزيد عن 0.6 كيلومتر مربع، وسط القطاع.



– مخيم النصيرات:



هو مخيم مكتظ ومزدحم، وسط القطاع، ويقطن فيه أكثر من 62 ألف لاجئ.



وتعاني مخيمات قطاع غزة، من مشاكل خطيرة في مقدمتها :"الفقر والبطالة والاكتظاظ السكاني"، ووفقا لمدير عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة، روبرت تيرنر، فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وأن هناك نحو 1.2 مليون لاجئ موجود بغزة تحت رعاية الأونروا، تقدم لنحو 800 ألف منهم مساعدات.



** ثانيا: الضفة الغربية (19 مخيما):



– مخيم بيرزيت:



يقع وسط الضفة، بمساحة 0.16 كيلومتر مربع، ويسكنه 132 ألف لاجئ.



– مخيم دير عمار:



تأسس عام 1949 على مساحة 0.16 كيلومتر مربع شمال غرب رام الله، ويسكنه 2400 لاجئ فلسطيني.



– مخيم الأمعري:



أُنشئ عام 1948، جنوب غربي رام الله، على مساحة 0.365 كيلومتر مربع جنوب غرب رام الله، ويضم نحو 10500 لاجئ.



– مخيم الجلزون:



يقع شمالي مدينة رام الله، على مساحة 0.337 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو 9 آلاف لاجئ.



– مخيم سلواد:



أنشئ عام 1972، شرقي رام الله، ويسكنه حوالي 600 لاجئ.



– مخيم عين عريك:



تبلغ مساحته نحو 0.025 كيلومتر مربع، غربي رام الله، ويبلغ عدد سكانه 500 لاجئ.



– مخيم نور شمس:



أنشئ عام 1952، بمساحة 0.23 كيلومتر مربع، شمالي الضفة، ويسكنه نحو 9 آلاف لاجئ.



– مخيم طولكرم:



أنشئ عام 1950، على مساحة 0.18 كيلومتر مربع، غربي الضفة، ويسكنه نحو 20 ألف لاجئ.



– مخيم الدهيشة:



أنشئ عام 1949، على مساحة 0.34 كيلومتر مربع، جنوبي القطاع، ويسكنه نحو 9 آلاف لاجئ.



– مخيم بيت جبرين:



أنشئ عام 1950، وسط مدينة بيت حم، ويسكنه نحو 2000 لاجئ.



– مخيم عايدة:



أنشئ عام 1950، جنوبي الضفة، ويسكنه 4700 لاجئ.



– مخيم عسكر:



أنشئ عام 1950، على مساحة 0.1 كيلومتر مربع، شمالي الضفة، ويسكنه حو 16 ألف لاجئ.



– مخيم عين بيت الماء:



أنشئ عام 1948، شمالي الضفة، ويسكنه 6700 لاجئ.



– مخيم بلاطة:



أنشئ عام 1952، على مساحة 0.46 كيلومتر مربع، شمالي الضفة، ويسكنه نحو 23 ألف و600 لاجئ.



– مخيم الفارعة:



أنشئ عام 1949، على مساحة 0.26 كيلومتر مربع، شمال شرقي الضفة، ويسكنه نحو 7600 آلاف لاجئ.



– مخيم العروب:



أنشئ عام 1949، بمساحة 0.374 كيلومتر مربع، جنوبي القطاع، ويسكنه حوالي 10400 آلاف لاجئ.



– مخيم الفوار:



أنشئ عام 1949، جنوبي مدينة الخليل، يسكنه حوالي 8000 لاجئ.



– مخيم عقبة جبر:



أنشئ عام 1956، جنوب غربي أريحة، ويسكنه نحو 6400 لاجئ.



– مخيم جنين:



أنشئ عام 1953، على مساحة 0.42 كيلومتر مربع، شمالي القطاع، ويسكنه نحو 16 ألف لاجئ.



** ثالثا: لبنان (12 مخيما):



مخيم الرشيدية:



يقع جنوبيّ مدينة صور الساحلية في الجنوب اللبناني، أنشئ عام 1936 للاجئين الأرمن، ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين به نحو 27500 لاجئ.



– مخيم برج الشمالي:



يقع شرقيّ مدينة صور الساحلية، وأنشئ عام 1948، وتبلغ مساحته نحو 1.34 كيلومتر مربع، ويقطنه نحو 20 ألف لاجئ.



– مخيم البص:



يقع على مدخل مدينة صور، وأنشئ عام 1948، وتبلغ مساحته نحو 0.8 كلم مربع، ويقطنه نحو 10 آلاف لاجئ.



– مخيم عين الحلوة:



تأسس على أرض كانت معسكراً للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وتبلغ مساحته نحو 2.9 كيلومتر مربع، وهو أكبر المخيمات في لبنان من حيث السكان والمساحة، ويعدّ عاصمة المخيمات الفلسطينية في هذه البلد، ويبلغ عدد الفلسطينيين به نحو 48 ألف لاجئ.



– مخيم المية ومية:



يقع في جنوبي لبنان وتبلغ مساحته نحو 0.5 كيلومتر مربع، ويبلغ تعداد سكانه نحو 4500 لاجئ.



– مخيم برج البراجنة:



يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأنشئ في 1949، وتبلغ مساحته نحو كيلومتر مربع، ويقطنه نحو 16 ألف لاجئ.



– مخيم شاتيلا:



أنشئ في 1949 وسط بيروت، على مساحة 0.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد الفلسطينيين به نحو 8500 لاجئ.



– مخيم مار الياس:



يقع في جنوب غربي بيروت، وتبلغ مساحته 0.5 كيلومتر مربع، وتعد أرضه وقف لكنيسة الروم، ويسكنه نحو 600 لاجئ.



– مخيم ضبية:



أنشئ عام 1956، وتبلغ مساحته نحو 0.8 كيلومتر مربع، شرقي بيروت، ويسكنه 4000 لاجئ، معظمهم من المسيحيين.



– مخيم ويفل (الجليل):



أنشئ عام 1948 شمال شرقي لبنان، على مساحة 0.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو 8 آلاف لاجئ.



– مخيم البداوي:



أنشئ عام 1955، على مساحة 2 كيلومتر مربع، شمالي لبنان، ويقطنه نحو 17 ألف لاجئ.



– مخيم نهر البارد:



أنشئ عام 1949، على مساحة 2 كيلومتر مربع، شمالي لبنان، 35 ألف لاجئ.



– مخيم تل الزعتر (مدمر):



أحد المخيمات المدمرة، أقيم عام 1949، شرقي بيروت، وتعرض لحصار شديد امتدّ 52 يوماً إلى سقوط المخيم في 12 أغسطس/ آب 1976، حيث عانى سكانه في الحصار نقص المياه، وعندما بدأ الناس يموتون عطشاً، وافقوا على الجلاء ضمن اتفاق لم تحترمه الميليشيات التي ارتكبت مجزرة ذبح فيها نحو 1500 نسمة.



– مخيم النبطية (مدمر):



أحد المخيمات المدمرة، ويقع على تلة مرتفعة، جنوبي لبنان، حيث تأسّس عام 1956 وسكنه نحو 5 آلاف لاجئ، وكان الأكثر عرضة لغارات الطائرات الإسرائيلية عام 1973، حتى جرى تدميره بالكامل.



** رابعا: الأردن (10 مخيمات):



– مخيم الزرقاء:



هو المخيم الأقدم بالأردن، ويقع جنوب شرقي مدينة الزرقاء، وأُنشئ عام 1949، على مساحة 0.18 كيلومتر مربع، وعدد سكانه 20 ألف .



– مخيم إربد:



أُنشئ عام 1951، على مساحة 0.244 كيلومتر مربع، شمالي الأردن، ويبلغ عدد السكان حوالي 25 ألف.



– مخيم الحسين:



أقيم عام 1952، على مساحة 0.367 كيلومتر مربع، في العاصمة عمان، وعدد سكانه 29 ألف.



– مخيم الوحدات (عمان الجديدة):



أُقيم المخيم عام 1955، على مساحة 0.488 كيلومتر مربع، في عمان ، وعدد سكانه 51 ألف.



– مخيم سوف:



أُقيم عام 1967، شمالي الأردن، وبلغت مساحته 0.5 كيلومتر مربع، بنسبة 8.7% من مجموع مساحة المخيمات في الأردن، ويبلغ عدد السكان قرابة 20 آلف .



– مخيم الطالبية:



أُقيم عام 1968، وتبلغ مساحته 0.13 كيلومتر مربع، في عمان، وعدد سكانه 7000 لاجئ ويتبع لمحافظة مأدبا .



– مخيم ماركا (حطين):



أُقيم عام 1968، مساحته حوالي 0.917 كيلومترا، شرقي الأردن، وعدد سكانه 53 ألف .



– مخيم الحصن:



تبلغ مساحته 0.774 كيلومتر مربع، شمالي الأردن، وسكانه حوالي 22 ألف.



– مخيم غزة (جرش):



أُنشئ عام 1968، شمالي الأردن، ويبلغ عدد سكانه نحو 24 ألف.



– مخيم البقعة:



أُقيم عام 1968، على مساحة 1.4 كيلومتر مربع، شمالي عمان، وعدد سكانه 104 ألف.



** خامسا: سوريا (12 مخيما):



– مخيم درعا:



أقيم عام 1950، جنوبي سوريا، ويسكنه نحو 13 ألف لاجئ فلسطيني.



– مخيم اليرموك:



يضم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، أنشئ عام 1957، في العاصمة دمشق، ويسكنه أكثر من 144 ألف لاجئ مسجل إلا أنه نتيجة الصراع في سوريا الذي اندلع عام 2011، نزح معظم السكان من المخيم ليتبقى فيه حالياً 18 ألف لاجئ فقط، بحسب الأونروا.



– مخيم سبينة:



أنشئ عام 1948 بمساحة 0.03 كيلومتر مربع، جنوبي دمشق، ويسكنه أكثر من 21 ألف لاجئ.



– مخيم قبر الست:



انشئ عام 1948، على مساحة 0.02 كيلومتر مربع، بريف دمشق، ويسكنه أكثر من 22 ألف لاجئ.



– مخيم النيرب:



أنشئ عام 1948، ويعد أكبر مخيم رسمي للاجئين الفلسطينيين حيث بلغت مساحته أكثر من 1.4 كيلومتر مربعاً عند تأسيسه، جنوبي حلب، ويضم حوالي 19 ألف لاجئ.



– مخيم اللاذقية:



هو مخيم غير رسمي، انشئ 1956 بمساحة 0.22 كيلومتر مربع، شمال غربي سوريا، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 10 ألف لاجئ.



– مخيم خان الشيح:



أنشئ عام 1949، على مساحة 0.69 كيلومتر مربع، جنوب غربي دمشق، ويضم أكثر من 19 ألف لاجئ.



– مخيم خان دنون:



أنشئ عام 1951، على مساحة 0.03 كيلومتر مربع، جنوبي دمشق، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 9500 لاجئ.



– مخيم جرمانا:



أنشئ عام 1948 على مساحة 0.03 كيلومتر مربع، بريف دمشق، ويضم أكثر من 18500 لاجئ.



– مخيم حمص:



أنشئ عام 1949 بمساحة 0.15 كيلومتر مربع، وسط سوريا، ويضم أكثر من 22 ألف لاجئ.



– مخيم حماة:



أنشئ عام 1950 بمساحة 0.06 كيلومتر مربع، وسط سوريا، ويسكنه نحو 8 آلاف لاجئ.



– مخيم عين التل:



أنشئ عام 1962 فوق مساحة من الأرض تبلغ 0.16 كيلومتر مربع. شمال شرقي حلب، ويضم أكثر من 5500 لاجئ.



وسنويا، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 من مايو/ أيار، تنديدا بقيام دولة إسرائيل عام 1948، تفعيلاً لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين جماعات يهودية والفلسطينيين، الذين جرى تهجير 957 ألف منهم خارج أراضيهم، وفقا لتقدير صادر عن الأمم المتحدة عام 1950.