قبل بدء الهدنة ..اشتباكات عنيفة في اليمن

يبدأ مساء اليوم الثلاثاء في اليمن سريان هدنة إنسانية دعا إليها التحالف العربي لمدة خمسة أيام ، فيما كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع الحوثيين وحلفائهم مستهدفة قواعد عسكرية ومخازن للأسلحة.

وقد دعا التحالف العربي للهدنة لإدخال مواد إغاثية وإنسانية لليمن ، ولاقت دعوته قبولا دوليا وإقليميا .

وفي سياق متصل ، تواصلت الاشتباكات بين المقاومة الشعبية والقوات المتمردة على الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن وتعز (جنوب) ومناطق أخرى, مخلفة مزيدا من القتلى بين المسلحين والمدنيين.

وقصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في ساعة متأخرة من يوم أمس مستودعات ذخيرة وصواريخ في جبل "نقم" شرقي العاصمة صنعاء، مما أحدث انفجارات وصفها شهود عيان بالأعنف منذ بدء الضربات الجوية ضمن عملية عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 25 صاروخا أطلقت خلال عشر دقائق على مستودعات الأسلحة مشكلة كرة من اللهب. وقالت مصادر طبية للوكالة إن عشرة مسلحين من مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء القصف الذي تلته غارات أخرى مساء أمس وفقا لمراسل الجزيرة نت باليمن.

كما تجدد القصف العنيف لطائرات التحالف لمواقع الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. حيث أطلقت عشرات الصواريخ على أهداف عسكرية في مديريات كتاف, والملاحيظ, وباقم, وشدا بصعدة.

وجاء هذا القصف بعد يوم من حملة جوية على معاقل الحوثيين في صعدة ردا على استهدافهم مدينة نجران السعودية الحدودية، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

واستهدفت غارات التحالف تجمعات للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المجمع الحكومي بمديرية سناح في الضالع (جنوب)، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم حسب سكان المنطقة . وشملت الغارات مواقع لهم في تعز بالإضافة إلى معسكر ومخزن سلاح في الحديدة .

كما شمل القصف الجوي تجمعات للحوثيين وخطوط إمداد لهم في مدينة عدن .

وكانت قيادة التحالف الذي تقوده السعودية قررت تنفيذ هدنة إنسانية تبدأ في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم شريطة التزام الحوثيين بها.