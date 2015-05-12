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قبل الهدنة بساعات ..اليمنيون على شواطئ بريقا

12/5/2015

يبدو أن لأهل اليمن استخدامات عدة  للبحر في الحرب،  فبينما يستخدمه أهل عدن كوسيلة للانتقال إلى جيبوتي هربا من القصف يستخدمه أهل بريقا للترويح عن النفس .

فقبل أن تهدأ وتيرة القصف وتعلن الهدنة التي دعا إليها التحالف العربي عن ملامحها  قررت بعض  الأسر اليمنية أن تداوى جراحها دون انتظار الهدنة ، وذهب بعض النازحون من القلوعا  إلي بريقا شاطئ البحر للتخفيف من معاناتهم أثناء الحرب وكانت للجزيرة مباشر معهم علي شاطئ البحر حيث صرح أحدهم أن الحياة يجب أن تستمر رغم الحرب كما وجه نداء لقوات التحالف بتكثيف الغارات حتى عودة الشرعية.

وصرح آخر للجزيرة مباشر أنه أتى مع أسرته ليرتاح نفسيا ووجه رسالة للحوثيين من شاطئ البحر أنهم سوف يسحقوا كما وجه الشكر لقوات التحالف
وطالب النازحون باستمرار الحياة رغم ما نراه في اليمن في هذه الايام , كما طالبو قوات التحالف العربي بتكثيف غاراتها لإعادة الشرعية لليمن بقياده الرئيس الشرعي عبد ربه منصور , كما وجهوا بعض الرسائل للحوثي بالتراجع وإلا سيسحقون من الله , ووجهوا الشكر لقوات التحالف العربي لدخولها اليمن.

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