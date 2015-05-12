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تنظيم الدولة يبث تسجيلا جديدا لعملياته في سيناء

12/5/2015

جانب من عمليات تنظيم ولاية سيناء

أصدر تنظيم  "الدولة الإسلامية ولاية سيناء"- أنصار بيت المقدس سابقا، إصدارا جديدا، يوثق من خلاله آخر عملياته ضد الجيش المصري في سيناء في أبريل الماضي.
ويبدأ الفيديو بشخص يلقي كلمة أمام عدد من مقاتلي التنظيم أثناء استعدادهم للعملية وتوجههم إلي مكانها. بالإضافة إلي لقطات للاشتباكات وإطلاق النار علي مواقع للجيش المصري أثناء العملية.
ويظهر الفيديو بعد ذلك عددا من الجثث لمن يعتقد أنهم جنود في الجيش المصري بعد استهدافهم. ولقطات للقبض علي أحد الجنود الذين سبق وأن نشر التنظيم فيديو لعملية قتله.
كما تظهر الصور استيلاء التنظيم علي دبابة وعدد من الآليات المدرعة الخاصة بالجيش، بالإضافة إلي أسلحة وذخائر، وإحراق الثكنة العسكرية. ومشاهد لنقل بعض جرحي التنظيم في سيارات إسعاف خاصة به.
بعد ذلك يصور الفيديو عملية تحضير إحدى العربات المفخخة، يقودها شخص يدعى "أبو بكر المهاجر"، والذي قام بتفجيرها في إحدى آليات الجيش المصري.
كان تنظيم "ولاية سيناء" قد أعلن تبنيه هجوما على سبعة حواجز عسكرية في شمالي سيناء ومدينة رفح في الثالث من أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 16 جنديا ومدنيين اثنين وجرح 24 جنديا.
ويشن الجيش المصري حملة مكثفة في شبه جزيرة سيناء منذ ما يقرب من العامين، يستخدم فيها طائرات وقذائف مدفعية في ملاحقته المسلحين.

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