السيسي: افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس

السيسي خلال خطابه الشهري

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن قناة السويس الجديدة سيتم افتتاحها يوم 6 أغسطس المقبل، وإن الدعوة وجهت للعديد من الدول للمشاركة في حفل الافتتاح.

وأضاف السيسي، خلال خطابه الشهري الذي أذاعه التلفزيون المصري، إنه تم الانتهاء من كامل أعمال الحفر الجاف بالقناة، وأن أعمال التكريك تجري حاليا لإزالة الرمال المشبعة بالماء.

وفيما يخص الأوضاع بسيناء، قال السيسي إنه ألقي القبض علي حوالي 600 عنصر "إرهابي" خلال شهر واحد، كما بلغت مساحة المنطقة العازلة مع قطاع غزة كيلو متر واحد. بالإضافة إلى تدمير 150 بؤرة إرهابية، وأكثر من 80% من الأنفاق مع قطاع غزة، وضبط وتفكيك 122 عبوة ناسفة كانت مجهزة للانفجار، مؤكدا أن عمليات الملاحقة تأتي في إطار القانون وبقرار من النيابة العامة. داعيا إلي مواجهة شاملة للإرهاب، تشمل مكافحة الفقر والجهل، وصناعة خطاب ديني مستنير.

وأكد السيسي أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بتطوير وتنمية سيناء، وسيتم الإعلان عن التنفيذ الفعلي خلال الفترة القادمة.

وأعلن السيسي استرداد ما يقرب من 3.5 مليار جنيه، قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، فيما بلغت قضايا الفساد والرشوة والتربح نحو 344 قضية خلال 10 أشهر.

وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية، أكد السيسي أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولذلك فقد وافق مجلس الدفاع الوطني علي تمديد مهمة القوات الجوية والبحرية المصرية في الخليج لثلاثة أشهر إضافية، وأن التحديات الداخلية لا تنفصل عن الوضع الإقليمي، لأن هناك دولا تريد فرض أجندتها في المنطقة.

وعن قضية سد النهضة، قال السيسي إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان يعكس انفتاح السياسة الخارجية المصرية التي تهدف إلي التنسيق والتعاون علي الصعيد الإفريقي، معلنا نيته المشاركة في مؤتمر القمة الإفريقية في جنوب إفريقيا يونيو القادم.

ووصف السيسي مشكلة الجهاز الإداري للدولة بالمعقدة، نظرا لأنه تمس حياة أكثر من 6 ملايين ونصف المليون موظف حكومي وأسرهم، وبعد أكثر من 30 عاما من ترهل الجهاز وضعف أداءه. داعيا إلي ضرورة وجود إرادة مشتركة للاستفادة من هذا العدد.