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موغريني: منهج متكامل للتصدي للهجرة لأوربا

11/5/2015

قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي "فيديريكا موغريني " إن منهج الاتحاد الأوربي لا يتركز على جانب واحد فقط لحل القضايا، إنما هناك منهج متكامل للتصدي لكل أوجه الهجرة غير الشرعية للأفراد من دولهم.

وأضافت موغريني – في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن بنيويورك – إن ذلك يتم بالمشاركة مع  المؤسسات الحقوقية ودول العبور، وأشارت إلى أن هناك شبكات إجرامية تعمل عبر الحدود لتجارة البشر ولديهم اتصالات قوية ببعضهم البعض. وأشارت إلى أن مقاومة هؤلاء الناس يعد احتراما للكرامة الإنسانية.

وأشارت ممثلة السياسة الخارجية  إلى أن هروب بعض الأشخاص، وبصحبتهم أبناؤهم، يعني أن الدافع لهجرتهم قوي ومبرر, وأشارت "موغريني" إلى أنها قامت بجولات مكوكية بين تونس وليبيا موضحة ضرورة أن تقوم كلتا الدولتين بضبط حدودها، وأن تبذلا المزيد من الجهد للتأكد من عدم تعرض مهاجرين للعبودية على أراضيهما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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