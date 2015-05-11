طائرات التحالف تقصف صعدة القديمة ومنزل صالح

مواطن يمني يجلس على أطلال منزله ( ارشيف )

تصاعدت وتيرة قصف طائرات التحالف على مناطق في محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالي اليمني وهو قصف شمل مواقع ومخازن أسلحة, كان يستخدمها مسلحو الحوثي داخل صعدة القديمة.



كما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع عدة في صنعاء, بينها منزل الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" للمرة الثانية.



أما في تعز فقد اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم (الإثنين) بين المقاومة الشعبية والحوثيين في جبل صبر، وأفاد مراسل الجزيرة أن طيران التحالف قصف أيضا عدة مواقع للحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع في تعز بينما يستمر الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" في القصف العشوائي على أحياء الإخوة والكوثر والشماسي والروضة في تعز.



وأكدت مصادر طبية مقتل امرأتين وإصابة أربع أخريات, جراء القصف العشوائي الذي استهدف حيي الإخوة والروضة، كما جُرح في القصف عدد من الأطفال.



وسيطرت المقاومة الشعبية في الجوف على عدد من المواقع في منطقة اليتمة التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها سابقا.



وأكد مصدر في المقاومة أنهم استعادوا السيطرة على عدّة مواقع كان الحوثيون قد سيطروا عليها، مخلّين بذلك باتفاق العام 2014 الذي أنهى الحروب السابقة بين رجال قبائل الجوف والحوثيين.



من ناحية أخرى أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية أنها فقدت مساء أمس (الأحد) طائرة مقاتلة من طراز إف 16 كانت تشارك في عمليات التحالف ضد الحوثيين في أجواء اليمن .



وجاء في البيان، الذي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن طيارا بطائرة مقاتلة أخرى من السرب نفسه لم يستطع تأكيد ما إذا كان الطيار قد نجح في القفز من طائرته. وقالت الوكالة إن تحقيقا في الحادث يجري حاليا.