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خوجه: ندعم مؤتمر الرياض لتوحيد صف المعارضة السورية

11/5/2015

أعلن  "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السوري المعارض، عن دعم الائتلاف لمؤتمر الرياض الذي يهدف لتوحيـد موقف جميع القوى السورية حول المرحلـة الانتقاليـة، مشددا في الوقت ذاته على عدم وجود مكان لبشار الأسد في سوريا المستقبل.

وقال خوجة – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "لؤي حسين: رئيس تيار بناء الدولة السورية، ظهر الإثنين – إن تـأسـيـس جـيـش وطـنــي فــي سـوريــا أصـبــح أمـرا مـلـحــا، داعيا الأفراد المنشقين عـن جيـش  بشار الأسد إلى صفوف الجيش الوطنى المزمع تكوينه.

وتابع قائلا ،" الـثـورة الـسـوريـة تـقـف مـع سـيـادة الـقـانون والسلـم الأهلـي وحـقـوق الإنـسـان فـي بـنـاء دولـة حـديـثـة قـائـمـة عـلـى الـمـسـاواة ، وإن بناء مــســتــقــبــل ســوريــا سيكون بــأيــدي أبــنــائـهــا، ووفــق إرادة الـشـعــب ومـصـالـحــه". وشدد خوجة على أن الائتلاف مـصـمـم عـلــى وأد كــل أشـكـال الـفـتــن، وأن سوريا الــمــســتــقــبـــل تــحــرص عــلـــى كل فــصـيــل على حد قوله.

بدوره، قال "لؤي حسين" رئيس تيار بناء الدولة السورية، إنه يـجـب الـعـمـل عـلـى إنـقـاذ سوريـا مـما سماه قـوى الـنـظـام، وداعــش، وجـبـهــة الـنـصـرة، وغيرها من التنظيمات التي لا تخدم الثورة السورية على حد تعبيره
مشددا على أن الـــنـــظــام الــســوري الحالى لـــن يـــكـــون جـــزءا مـــن مـــســتــقــبـــل الــبــلاد.

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري "خالد العطية: كشف الأسبوع الماضي على هامش القمة الخليجية الطارئة عن  مؤتمر مرتقب للمعارضة السورية في الرياض لوضع خطة لإدارة المرحلة لانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد".

المصدر : الجزيرة مباشر
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