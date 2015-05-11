خبراء: "الأوريجامى" بديل عن ألعاب العنف

دعا خبراء تنمية مهارات الأطفال، الأمهات إلى العمل على تنمية المهارات الفنية لدى أطفالهن، وذهبوا إلى أن الألعاب الورقية (الأوريجامى) تساهم بشكل كبير في غرس القيم الجمالية في حياة الأطفال، كما تغنى عن ألعاب الإنترنت التي يتسم بعضها بالعنف. والأوريجامى هو فن تحويل الورق المسطح من خلال تقنيات الطي إلى جسم ثلاثي

وتابعوا -خلال مشاركتهم في برنامج " النافذة الصباحية" على شاشة الجزيرة مباشرة- أن مثل هذه الألعاب تساهم في اعتماد الطفل على نفسه، وتحويل الخامة البسيطة إلى أشكال جمالية من إبداعه لإستخدامها في تزين المنازل (ديكور) .

وقالت اخصائية الأوريجامى "أفشين ذهيب" إن أشكال الأوريجامى تستخدم فى تزيين المنازل وحجرات الأطفال ، كما أنها لا تأخذ كثيرا من الوقت .



بينما دعت منى عباس – خبيرة تنمية ومهارات وسلوكيات الطفل- إلى ضرورة تشجيع ممارسة مثل تلك الأنواع من الألعاب التي تغنى الطفل عن ألعاب العنف والإنترنت