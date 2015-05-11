البث الحي
منوعات

خبراء: "الأوريجامى" بديل عن ألعاب العنف

11/5/2015

دعا خبراء تنمية مهارات الأطفال، الأمهات إلى العمل على تنمية المهارات الفنية لدى أطفالهن، وذهبوا إلى أن الألعاب الورقية (الأوريجامى) تساهم بشكل كبير في غرس القيم  الجمالية في حياة الأطفال، كما تغنى عن ألعاب الإنترنت التي يتسم بعضها بالعنف. والأوريجامى هو فن  تحويل الورق المسطح من خلال تقنيات الطي إلى جسم ثلاثي

وتابعوا -خلال مشاركتهم في برنامج " النافذة الصباحية" على شاشة الجزيرة مباشرة- أن مثل هذه الألعاب تساهم في اعتماد  الطفل على نفسه، وتحويل الخامة البسيطة إلى أشكال جمالية من إبداعه لإستخدامها في تزين المنازل (ديكور) .

وقالت اخصائية الأوريجامى "أفشين ذهيب" إن أشكال الأوريجامى تستخدم فى تزيين المنازل وحجرات الأطفال ، كما أنها لا تأخذ كثيرا من الوقت .

بينما دعت منى عباس – خبيرة تنمية ومهارات وسلوكيات الطفل- إلى ضرورة تشجيع ممارسة مثل تلك الأنواع من الألعاب التي تغنى الطفل عن ألعاب العنف والإنترنت

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)