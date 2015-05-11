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حماس ترمم مروحية " ياسر عرفات"

11/5/2015

قامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعرض المروحية العسكرية التابعة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بوسط القطاع مساء الأحد .

وقال مصدر أمني في قطاع غزة إن "أجهزة الأمن في غزة رممت مروحية أبو عمار ووضعتها في مقر أنصار الأمني لتكون جزءًا من عرض عسكري في حفلة تخريج أمني ستقيمه قريباً"

ولفتت هذه المروحية المعلقة على منصة مرتفعة من الحديد الصلب، أنظار المارة غرب مدينة غزة، قبل أن يدركوا أنها تعود لعرفات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن  صائب أبو ركبة مواطن فلسطيني ، وهو ينظر إلى الطائرة من ميناء غزة الذي يشرف عليه هذا المقر الأمني: "هذه طائرة الرئيس عرفات، كانت على شاطئ البحر والصدأ كان فيها، وضعوها على أعمدة في هذا الشكل، منظرها جميل الأن"، في حين قال الشاب محمد صقر" دائماً ما نسمع صوت المروحيات في سماء غزة، هذه المرة الأولى التي نشاهدها فيها على الأرض".

وكان موقع عرض الطائرة حاليا ،عبارة عن مهبط لطائرة الرئيس الراحل عرفات الذي كان يقيم في منزل قريب منه.

 

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