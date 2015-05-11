توكل كرمان تدعو الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار

الناشطة اليمنية توكل كرمان (الأناضول)

دعت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، جماعة الحوثي، "إلى القبول بعرض وقف إطلاق النار وإعلان استعدادهم لتسليم الأسلحة والانسحاب من كافة المناطق خلال فترة زمنية محددة "

وتابعت قائلة، "على أن يتم خلال تلك الفترة ،الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي تم صياغته وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار، وتحولهم الى حزب يشارك في الحياة السياسية بعيدًا عن العنف واستخدام القوة".

وأعربت توكل عن أملها بأن يفعل الحوثيون ذلك "ليجنبوا أنفسهم والبلاد مزيدًا من الويلات"، مضيفة في بيان لها قبل يوم من بدء الهدنة التي أعلن عنها التحالف العربي، بقيادة السعودية، في اليمن، لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية، والتي من المقرر أن تستمر خمسة أيام .

وأضافت توكل -الحاصلة على جائرة نوبل- "عليهم أن يفهموا أنهم وحليفهم المخلوع صالح (الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، السبب في كل ما حدث ويحدث في اليمن من حرب وعنف حين أصروا على المضي في استخدام القوة وإسقاط المدن والاستيلاء على المؤسسات العامة المدنية، والعسكرية، والأمنية، وحين ذهبوا بعيدًاً ليعملوا على تقويض العملية الانتقالية، ونسف كل ما توفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني".

وترى الناشطة اليمنية، أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الحوثيين ليتخلوا عن نهج القوة والعنف، قائلة: "ففي الوطن متسع للجميع، وفي اليمن وفرة لشراكة وطنية لا تستثني أحدًا".

وأفادت توكل كرمان أن إيقافًا متزامنًا للحرب والعنف في اليمن خلال فترة زمنية محددة يتم خلالها سحب أسلحة الميليشيات، وتسليمها للدولة لتغدو وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك واستخدام السلاح، مؤكدةً على ضرورة انسحاب الميليشيات المسلحة من كافة المناطق والمدن لتغدو الدولة أيضًا صاحبة الحق الحصري في السيطرة واحتكار السيادة.



ودعت توكل كرمان إلى تطبيق إجراءات جنائية لملاحقة مرتكبي المجازر ضد الإنسانية، واسترداد الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء الجيش على أسس وطنية، مضيفةً: "كل ذلك وحده يمثل طريقًا وحيدًا لبناء الديمقراطية والسلام المستدام في اليمن".