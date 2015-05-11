تأيد الحكم على علاء عبد الفتاح في حرق مقر شفيق

الناشط المصري علاء عبد الفتاح ( الجزيرة مباشر-أرشيف)

قضت محكمة النقض مصرية، الأثنين برفض الطعن المقدم من الناشط المصري علاء عبد الفتاح، وشقيقته، و10 آخرين، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبسهم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بحسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت قبل عام، على الناشط علاء عبدالفتاح وشقيقته منى، و10 آخرين بحبسهم سنة مع الإيقاف، وانقضاء الدعوى الجنائية، في قضية حرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق.

وبهذا القرار بات حكم حبس علاء وباقي المتهمين مع إيقاف التنفيذ، باتا ونهائيا.

ويقضي علاء عبد الفتاح حاليا، عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته وآخرين بـ"خرق قانون التظاهر"، الذي يلزم المتظاهرين بالحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم المظاهرة.

ويعد علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .