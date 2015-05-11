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إسرائيل تعيد أحكاما بحق أسرى محررين في صفقة شاليط

11/5/2015

أسرى فلسطينيون بالسجون الإسرائيلية – أرشيف

قال مركز حقوقي فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الأحكام السابقة بحق 45 أسيرا فلسطينيا تم تحريرهم في إطار صفقة التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المبرمة بين حركة "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية في أكتوبر من العام 2011.

وذكر مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" في بيان صحفي الاثنين أن محاكم الاحتلال فرضت إعادة الأحكام السابقة بحق 45 أسيرا من محرري الصفقة ممن اعتقلوا منتصف العام الماضي من بينهم 8 أسرى مقدسيين والباقين من الضفة الغربية.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال ما يقارب 80 فلسطينيا من محرري صفقة تبادل الأسرى منتصف عام 2014 الماضي كردة فعل انتقامية بعد خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في شهر يونيو الماضي، وأضاف المركز أن بقية الأسرى المعتقلين مهددون بإعادة أحكامهم السابقة بالمؤبدات وسنوات طويلة من الأحكام الصادرة بحقهم سابقا.

وأوضح  المركز في بيانه أن "أولئك الأسرى لم يرتكبوا أي فعل يعتبره الاحتلال مخالفا لشروط الصفقة, أو منتهكا لبنود التقييد التي فرضها الاحتلال على أولئك الأسرى كل حسب مكان سكنه".

واعتبر المركز الحقوقي أن اعتقالهم يستخدمه الاحتلال كورقة ضغط ضد حركة حماس، لا سيما بعد اندلاع الحرب الأخيرة على غزة, والتي أعلنت فيها المقاومة الفلسطينية أسرها جنودا إسرائيليين.

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