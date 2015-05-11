أردوغان: الأتراك والأكراد تحت مظلة وطن واحـد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأكراد والأتراك إلى بث رسالة محبة وإخاء للعالم، وقال إن على الجميع العمل تحت مظلة وطن واحـد، وضرب المثل فـي الوحدة والتآخـي.

وقال أردوغان -خلال كلمته على هامش افتتاح عدة مشاريع تنموية – إنه استلم بلديـة اسطنبول وهـي فـي حالة سيئة، وإنه بذل جهدا كبيرا من أجـل توفيـر الخدمات، مشيرا إلى أنه لعل الجميع اليوم يلمس التغير الذي حدث.

وشن "أردوغان" هجوما حاد على المعارضة قائلا : "نسعى اليوم لمنافسة الغرب في العديد من العلوم، وفتحنا العديد من الجامعات المتخصصة لكن أحزاب المعارضة تأبى ذلك".

وأشار الرئيس التركي إلى أن أولاده لم يستطيعوا التعلم في مدارس الخطباء والأئمة في وطنهم فدرسوا في الولايات المتحدة بسبب القوانين التركية السابقة، وأضاف قائلا "إلا أن تلك القوانين ألغيت الأن".